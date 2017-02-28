Вашингтон, 28 февраля, 2017, 23:50 — ИА Регнум. Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт, выступая перед Конгрессом США подверг, критике решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба USADA.

stux Олимпиада в Рио, 2016 год

«Чтобы бороться с обманом, нужно понимать, где и что пошло не так. У нас есть чёткий пример существования государственной системы употребления допинга в России, которая поощрялась властями», — сказал Тайгерт.

Глава USADA снова повторил голословное утверждение из бездоказательного доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о том, что в Россия якобы более тысячи спортсменов из 30 видов спорта вовлечены в «государственную допинговую систему».

Из-за этого, по мнению Тайгарта, две Олимпиады «оказались испорченными».

Напомним, МОК не стал принимать решения об отстранении всей российской сборной от Олимпиады на основании одного только голословного доклада Макларена.

К тому же, недавно МОК признал, что в докладе Макларена нет достаточных доказательств причастности российских спортсменов к массовым нарушениям антидопинговых правил.