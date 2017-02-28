Рим, 28 февраля, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла заявил о частичном помиловании бывшего сотрудника ЦРУ Сабрины де Соуза, которая была заочно осуждена в Италии за похищение египетского священнослужителя, сообщает 28 февраля Reuters.

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Срок заключения был уменьшен с четырех лет лишения свободы до трех. Теперь обвиняемая имеет право на альтернативное наказание вместо тюремного заключения.

Напомни, Де Соуза является гражданкой США и Португалии. Она обвиняется в участие в программе ЦРУ по похищению подозреваемых в терроризме. Адвокат обвиняемой заявил, что Де Соуза освобождена из португальской тюрьмы, ее экстрадиция в Италию отменена.