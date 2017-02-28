Киев, 28 февраля, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал завершение переговоров между Верховной Радой Украины, Еврокомиссией и Европарламентом по вопросу предоставления безвизового режима для Украины, снова выразив надежду на «безвиз» на своей странице в Twitter.

Torange.biz Грёзы о безвизовом режиме с ЕС

«Формальный, но важный шаг на пути к долгожданному в Украине решению! Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС. Приветствую завершение триалога Рада-Еврокомиссия-Европарламент относительно безвизового режима с ЕС», — написал украинский президент в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители Совета ЕС, Европарламента и Европейская комиссия договорились об отмене виз для граждан Украины. Пройдя через голосование Комитета Европарламента по вопросам гражданских свобод, решение о безвизовом режиме для Украины должно быть рассмотрено на пленарном заседании Европарламента, а затем пресловутый «безвиз» пройдет через утверждение на заседании Совета ЕС.

Напомним, ранее совет Евросоюза принял регламент, содержащий механизм приостановки безвизового режима с третьими странами.