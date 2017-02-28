Брюссель, 28 февраля, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Представители Совета ЕС, Европарламента и Европейская комиссия договорились об отмене виз для граждан Украины, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на сообщение пресс-службы Европарламента.

Evgeny Feldman Евромайдан: в ожидании безвизового режима с ЕС

«Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия достигли решения о предоставлении Украине безвизового режима. В четверг это решение будет подтверждено на Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER)», — цитирует УНИАН пресс-службу Европарламента.

Согласно правилам, теперь решение должно пройти через голосование Комитета Европарламента по вопросам гражданских свобод.

Пройдя через голосование Комитета Европарламента по вопросам гражданских свобод, решение о безвизовом режиме для Украины должно быть рассмотрено на пленарном заседании Европарламента, а затем пресловутый «безвиз» пройдет через утверждение на заседании Совета ЕС.

Решение о безвизовом режиме для Украины должны подписать президент Европарламента и представители Совета. После чего, документ будет опубликован в официальном журнале ЕС и через 20 дней после публикации вступит в законную силу.

Напомним, ранее совет Евросоюза принял регламент, содержащий механизм приостановки безвизового режима с третьими странами.