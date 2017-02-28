Лондон, 28 февраля, 2017, 22:40 — ИА Регнум. Западная коалиция, возглавляемая США, уничтожает боевиков «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстрее, чем террористы могут восполнить свои потери, заявил заместитель командующего операциями коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) генерал-майор Руперт Джонс, сообщает 28 февраля Reuters.

The U.S. Army Мосул, Ирак

«Мы убиваем боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с такой скоростью, которую они просто не могут выдержать. Враг не может восполнить боевые потери, поэтому он теряет территорию и проигрывает сражения», — заявил Джонс.

Джонс добавил, что после освобождения иракского Мосула и сирийского города Ракка битва с боевиками не закончится, однако освобождение этих городов будет означать начало конца террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, военнослужащие Ирака продолжают наступление в Мосуле, восточная часть города находится под контролем властей Ирака, войска продвигаются в западную часть города. 27 февраля у боевиков удалось отбить еще один мост через реку Тигр, войска находятся в 400 метрах от правительственных зданий, расположенных в западной части Мосула.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 19 февраля, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению западной части иракского города Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).