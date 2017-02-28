Киев, 28 февраля, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинскую дипломатию с успешным председательством в Совете безопасности ООН, сообщается на странице украинского президента в Facebook.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Порошенко поздравил украинскую внешнеполитическую службу с успехом Украины с 1 по 28 февраля 2017 года, когда Украина председательствовала в Совбезе ООН.

«Поздравляю украинскую дипломатию с успешным председательством Украины в Совете Безопасности ООН в течение февраля месяца», — написал Порошенко.

В качестве успехов украинской дипломатии Петр Порошенко назвал более активное привлечение Совета Безопасности ООН к проблемам мира и безопасности на европейском континенте. Особенным успехом Украины Петр Порошенко посчитал принятие Советом Безопасности ООН внесённой Украиной резолюции «о защите критической инфраструктуры от террористических атак».

По сложившейся традиции, Петр Порошенко заявил, что Киев планирует использовать любую возможность для «защиты от агрессии России» в Совбезе ООН. При этом украинский президент не сообщил, какой «защиты от российской агрессии» Украина смогла добиться в течении своего успешного председательствования в Совете безопасности ООН.