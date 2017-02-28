Киев, 28 февраля, 2017, 22:29 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают позиционные бои с применением танков, 122-мм артиллерии, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 28 февраля сообщают: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Marc Veraart Хатынь

Так, по словам начальника управления НМ ДНР Басурина, за прошедшие сутки подразделения ВСУ обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Васильевка, Гольмовский, Ясиноватая, Спартак, Крутая Балка, Яковлевка, Жабичево, Александровка, Стыла, Докучаевск, Ясное, Ленинское, Саханка, Коминтерново, Донецк (район аэропорта и Петровский район). «Всего за прошедшие сутки ВС Украины 2 373 раза обстреляли территорию республики. Из этого количества: тяжелая артиллерия применялась 22 раза, танки — 73 раза, минометы различного калибра — 879 раз, из них калибра 120 мм 398 раза, БМП — 142 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 1 257 раз. В результате обстрелов подразделениями ВСУ с применением 152-мм артиллерии по Коминтерново от прямого попадания повреждения получили жилые дома по улицам Ахматовой и по улице Кирова. В Ясиноватой, в результате обстрела из артиллерии калибра 122 мм, танков и 120-мм минометов, было повреждено девять жилых домов, один из них № 7а по ул. Победы полностью сгорел. Данные по пострадавшим местным жителям уточняются. Эти действия ВСУ в очередной раз доказывают грубое нарушение украинский стороной режима прекращения огня», — сказал Басурин.

По его словам, радикальные националистические подразделения, дислоцирующиеся в Крутой Балке, совершают жестокие преступления против мирных жителей. «Так, после проведенного мародерства боевики-националисты осуществляют поджоги домов, в которых нередко находят трупы убитых домовладельцев. Местные жители поселка находятся под постоянным страхом, боевики нацбатов взламывают замки домов и используют частные жилища людей и даже пансионат для престарелых в качестве казарм. Этим украинские националисты демонстрируют факты зачисток подконтрольных себе территорий, а также свое отношение к мирному населению. В этой связи призываем представителей военной прокуратуры Украины провести тщательные проверки в данном районе, а военнослужащих подразделений ВСУ взять под защиту мирных жителей», — сообщил Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает выявлять наличие запрещенной техники ВСУ вблизи линии соприкосновения. «Так, отмечается местонахождение в районе населенного пункта Петровское, 12 км до линии соприкосновения, трех 152-мм гаубиц «Акация». В Новогнатовке, 7 км до линии соприкосновения, выявлены три 122-мм САУ «Гвоздика», а в районе Артемово, 2 км до линии соприкосновения, трех танков. В Курдюмовке, 8 км до линии соприкосновения, выявлена работа РЛС AN/TPQ-48 иностранного производства, применяемой для корректировки огня артиллерии 25 опдбр по жилым районам городов. В Очеретино, 13 км до линии соприкосновения, в 3 батальон 72 омбр прибыла группа натовских инструкторов из состава разведывательных подразделений, для обучения военнослужащих ВСУ выполнению отдельных специальных задач. В Лебединское, 6 км до линии соприкосновения, установлено местонахождение стартовой площадки расчета БЛА из состава 18 полка СпН НГУ «Азов». Госномер и тип автотранспорта, на котором расчет осуществляет перемещение, переданы представителям миссии ОБСЕ», — подчеркнул Басурин.

При этом днем 28 февраля в прифронтовых поселках ДНР сохранялась относительно спокойная обстановка. Об этом сообщили главы ряда поселковых администраций, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения.

«Периодически мы слышим выстрелы, но у нас все спокойно», — сообщил глава Андреевской поселковой администрации Сергей Кулаков. «У нас все в порядке, ничего чрезвычайного не происходит. Пункт пропуска работает в обычном режиме, школа, детские сады работают, свет, газ есть», — прокомментировал глава Оленовской поселковой администрации Игорь Сякерин.

«Гремит, но слава Богу, к нам ничего не «прилетает». Мы даже отвыкли от такого», — рассказал глава Старомихайловской поселковой администрации Константин Борт.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что киевские силовики за минувшие сутки выпустили по позициям ЛНР более 400 снарядов и мин. «Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Хорошее, Логвиново, Калиновка, Калиново и Лозовое. Противник при обстрелах использовал 122-мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82-мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 413 снарядов и мин», — уточнил Марочко.

«Мы не ослабляем бдительности, уделяя повышенное внимание вопросам безопасности Республики, в рамках чего наращивание усилий по ее защите является одной из приоритетных задач. В настоящий момент на полигонах НМ ЛНР регулярно проводятся занятия по боевой подготовке. Особое внимание во время их проведения уделяется отработке нормативов по огневой и специальной подготовке. Несмотря на продолжающиеся провокации со стороны украинских силовиков, мы надеемся на скорейшее становление мира в Донбассе», — добавил Марочко.

По его словам, киевские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают стягивать к линии соприкосновения артиллерию. «Так, нами выявлено перемещение артиллерийской техники из состава 44-й артиллерийской бригады в зону ответственности 14-й бригады ВСУ в район населенного пункта Новоайдар с целью дальнейшего перемещения к линии боевого соприкосновения для осуществления преступных провокаций. Все это говорит о том, что украинское руководство наплевало на все мирные договоренности, проводит мероприятия по эскалации конфликта на Донбассе», — констатировал Марочко.

Он сообщил, что один солдат ВСУ погиб, еще двое получили тяжелые ранения во время разборки снаряда с целью дальнейшей продажи составных частей. «Помимо продажи горюче-смазочных материалов, вещевого имущества и продуктов питания, украинские военнослужащие освоили новый метод заработка в виде реализации крупнокалиберных боеприпасов путем их разбора и сдачи в пункт приема цветных металлов и продажи пороховых зарядов. Этот метод заработка уже привел к очередным небоевым потерям в танковом батальоне 54-й бригады Вооруженных сил Украины, где в результате детонации заряда во время разборки снаряда один военнослужащий погиб, еще двое получили тяжелые ранения… Нами установлено, что один из военнослужащих 54-й бригады Вооруженных сил Украины, не выдержав бездушного отношения командиров и постоянных поборов со стороны военнослужащих, совершил самоубийство, выстрелив в себя из автомата», — уточнил Марочко.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба «АТО» Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий получил ранения. «Это произошло в Лобачевом во время вражеского обстрела», — сказал Лысенко.

По его словам, в результате мощного танкового обстрела, совершенного ВС ДНР, капитальные здания и металлоконструкции на позиции «Шахта Бутовка» были разрушены. «Почти каждый день противник ведет огонь из танков, которые размещены в соседнем селе Спартак. Также, вчера враг вел активный огонь в районе Светлодарской дуги, на Горловском периметре и вблизи донецкого аэропорта. По позициям в районе Светлодарской дуги враг в течение дня выпустили около 100 мин… В Водяном вел огонь вражеский танк», — рассказал Лысенко. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении войска ДНР осуществили 37 обстрелов, из них 17 — из тяжелого вооружения.

Авдеевка и окрестности города остаются эпицентром интенсивных обстрелов со стороны ДНР. Вчера обстрелы здесь начались с 6 утра и продлились с перерывами до 11 вечера. На этих рубежах войска ДНР вели огонь почти 12 часов. Они применяли минометы различных калибров, танки и легкое вооружение. «В целом за прошедшие сутки они выпустили по Авдеевке 135 мин и 50 танковых снарядов», — рассказал Лысенко.

Лысенко сообщил, что на Мариупольском направлении в течение всей ночи ВС ДНР открывали огонь из стрелкового оружия на приморских рубежах. С семи утра начались минометные обстрелы, под которые попали Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное. «В Талаковке и Водяном были активными снайперские группы противника. В девять часов вечера начался активный обстрел позиций вблизи Широкино с применением артиллерии калибром 122 мм и танков. Вокруг Марьинки было спокойно», — отметил спикер МОУ. За минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 41 обстрел со стороны ДНР.

Напомним, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители Украины, России и ОБСЕ подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Ранее, 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Во время встречи дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР и ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе.