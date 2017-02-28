Крагуевац, Сербия, 28 февраля, 2017, 22:16 — ИА Регнум. В сербском городе Крагуевац произошел пожар на оборонно-техническом заводе. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

Источник — скриншот с сайта youtube, RTS Sajt — Zvanični kanal Взрыв на оборонном Ремонтно-техническом заводе в сербском Крагуеваце

Сообщается, что на оборонно-техническом заводе в сербском городе Крагуевац начался пожар, в результате которого произошел подрыв боеприпасов.

Первый взрыв прогремел около 13:20 по местному времени. После него произошло ещё несколько хлопков.

По данным сербских СМИ, в результате инцидента погиб один человек — подполковник армии Сербии. Ещё 25 человек получили ранения — это сотрудники МВД и военнослужащие сербских вооруженных сил.

Для расследования причин произошедшего власти Сербии создали специальную комиссию. На место пожара и взрывов прибыл министр обороны Сербии Зоран Джорджевич.