Дакка, 28 февраля, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Правозащитные организации Бангладеш раскритиковали новый закон, принятый парламентом страны, предусматривающий возможность вступления в брак для детей в возрасте 14−15 лет, сообщает 28 февраля Agence France-Presse.

Невеста

Новый закон оставил без изменения минимальный возраст для вступления в брак для мужчин, который составляет 21 год. Женщины могут выйти замуж в 18 лет, однако закон предусматривает «особые случаи» для снижения минимального возраста, если девочки тайно вышли замуж, подверглись насилию или забеременели до вступления в брак.

Правозащитные организации отметили, что ключевой проблемой является возможность снижения минимального возраста вступления в брак до 14−15 лет при наличии «особых случаев».

Официальные власти заявили, что новый закон отражает реальную ситуацию в деревнях, где проживают около 70% граждан Бангладеш.

Напомним, в Бангладеш зафиксирован самый высокий процент детских браков в Азии. 52% девочек, вступающих в брак, не достигли 18-летнего возраста, а 18% еще не исполнилось 15 лет, согласно статистическим данным.