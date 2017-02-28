Краснодар, 28 февраля, 2017, 22:09 — ИА Регнум. 28 февраля на стадионе «Краснодар» был разыгран матч ¼ финала Кубка России между командами «Урал» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 3:3 (4:3) в пользу «шмелей».

Fc-ural.ru Тренировка «Урала» перед матчем с «Краснодаром»

Уже на 2-й минуте матча лучший бомбардир РФПЛ 2015/16 Федор Смолов открыл счет в матче ударом в левый нижний угол после поперечной передачи шведа Виктора Клаессона — 1:0.

Через 12 минут швед открыл счет своим голам в этой встрече, забив после прострела бразильского вингера Вандерсона с правого фланга — 2:0.

На 33-й минуте матча Клаессон оформил дубль точным ударом в дальний угол ворот после ассиста Вячеслава Подберезкина — 3:0.

Через 2 минуты российский форвард Владимир Ильин сократил отставание в счете сильным ударом головы после скидки словенского защитника Грегора Балажица — 3:1.

В начале второго тайма румынский хавбэк Эрик Бикфалви забил второй мяч «шмелей» после ассиста Дениса Кулакова — 3:2.

На 65-й минуте румын сравнял счет и оформил дубль красивейшим крученым ударом с угла штрафной — 3:3.

На 89-й минуте матча арбитр поставил пенальти в ворота «Урала». Федор Смолов имел великолепный шанс забить, но пробил выше ворот!

Статистика матча («Урал"/"Краснодар»)

Удары 10/21

Удары в створ 7/8

Владение 42%/58%

Поздравляем «Урал» с фантастической победой над «Краснодаром»!!!

Составы на матч:

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Бикфалви, Лунгу, Кулаков, Данцев, Димитров, Ильин, Фидлер, Емельянов.

«Краснодар»: Крицюк, Перейра, Гранквист, Газинский, Подберезкин, Рамирес, Вандерсон, Клаессон, Калешин, Шишкин, Смолов.

Голы: Смолов 2 — 1:0, Клаессон 14 — 2:0, Клаессно 33 — 3:0, Ильин 35 — 3:1, Бикфалви 52 — 3:2, Бикфалви 65 — 3:3.