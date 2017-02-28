Брюссель, 28 февраля, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Комитет Европарламента по юридическим вопросам проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности главы партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, сообщает агентство Reuters.

Marine2017.fr Встреча с избирателями

По информации агентства, Марин Ле Пен стала фигурантом расследования размещения фотографий, запечатлевших демонстрацию преступлений запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсети Twitter в 2015 году.

Стоит отметить, что некоторые европейские СМИ приписывают запуск этой кампании против Марин Ле Пен премьер-министру Франции Бернару Казнёву.

Напомним, решение комитета по юридическим вопросам должно быть одобрено на общем голосовании депутатов Европарламента, которое, может состояться на этой неделе.

Напомним, 4 февраля, Ле Пен опубликовала свою президентскую программу, в которой насчитывается 144 пункта. В числе прочих — восстановление «национального суверенитета» Франции, сокращении притока мигрантов и план по пересмотру конституции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Марин Ле Пен заявила, что Франция должна выйти из НАТО и усилить собственные вооруженные силы.