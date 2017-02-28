Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности
Брюссель, 28 февраля, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Комитет Европарламента по юридическим вопросам проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности главы партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, сообщает агентство Reuters.
По информации агентства, Марин Ле Пен стала фигурантом расследования размещения фотографий, запечатлевших демонстрацию преступлений запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсети Twitter в 2015 году.
Стоит отметить, что некоторые европейские СМИ приписывают запуск этой кампании против Марин Ле Пен премьер-министру Франции Бернару Казнёву.
Напомним, решение комитета по юридическим вопросам должно быть одобрено на общем голосовании депутатов Европарламента, которое, может состояться на этой неделе.
Напомним, 4 февраля, Ле Пен опубликовала свою президентскую программу, в которой насчитывается 144 пункта. В числе прочих — восстановление «национального суверенитета» Франции, сокращении притока мигрантов и план по пересмотру конституции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Марин Ле Пен заявила, что Франция должна выйти из НАТО и усилить собственные вооруженные силы.