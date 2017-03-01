Москва, 1 марта, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Весна — время обновления не только природы — сама жизнь вступает в новый период. Наступление календарной весны — период новых надежд, хотя на севере, да и в центральной части РФ еще лежат сугробы. Впереди — капризный и переменчивый март.

Андрей Выползов ИА REGNUM Калининград. К первому дню весны у каштанов набухли почки. Дом Советов, 1 марта 2017 года

Павел Ищенко ИА REGNUM Тула

Синоптики убеждают, что прятать теплые вещи рано. Для Центрального региона начало марта не предвещает скорого наступления весны: ударят сильные морозы, которые на севере достигнут отметки в минус 22 градуса.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Хабаровский край. Ванинский район

Но такая погода продлится недолго. Уже через несколько дней температура повысится, небо прояснится, а снег начнет таять.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Московский Кремль

В разных уголках России зима вела себя по-разному — оттого и весна везде неодинаковая: к середине марта жители южных регионов уже смогут наблюдать первые цветы, на севере ими любоваться можно будет только в конце апреля.

Виктор Комиссаров ИА REGNUM Калуга. Древнее Божество — Чур. На фоне — музей истории космонавтики им. Циолковского

Весной отмечаются самые светлые Православные праздники: Благовещение — благая весть о грядущем рождении Христа, Светлое Воскресение Христово — Пасху, Вознесение Господне.

Николаева Наталия ИА REGNUM Чебоксары. Свято-Троиций мужской монастырь. В ожидании весны

В народе существуют поверья, что на Благовещение весна зиму побеждает, что если на Пасху небо ясное и солнце играет, то жди хорошего урожая и красного лета.

Николаева Наталия ИА REGNUM Чебоксары. Волга

В Вознесение Господне природа празднует вместе с человеком свое возрождение.