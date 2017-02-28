Тбилиси, 28 февраля, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили направился с официальным визитом в Белоруссию. Как сообщила на брифинге 28 февраля пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, визит продлится до 2 марта, и в его рамках состоятся двусторонние встречи с президентом Белоруссии и другими высокопоставленными лицами, а также будет подписан ряд официальных документов.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

По словам пресс-спикера, сотрудничество с Белоруссией для Грузии крайне важно как с политической и экономической точек зрения, так и в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.

По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко как в формате один на один, так и в расширенном формате, после чего президенты сделают совместные заявления для СМИ и подпишут ряд документов. Георгий Маргвелашвили посадит дерево в аллее почетных гостей и возложит венок к монументу Победы в Минске.

В рамках визита президент Грузии и члены грузинской делегации также встретятся с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем, председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. С премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым состоятся встречи как в формате один на один, так и в расширенном формате.

Георгий Маргвелашвили посетит Государственный музей Великой Отечественной войны, комплекс «Минск Арена» и парк высоких технологий, возложит цветы к Кургану Славы. В Белорусском национальном техническом университете президент Грузии выступит с публичной лекцией.

В состав грузинской делегации входят министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, начальник администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, секретарь президента по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе, советник президента по экономическим вопросам Майя Меликидзе и парламентский секретарь президента Анна Долидзе.