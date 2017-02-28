Санкт-Петербург, 28 февраля, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Российские предприятия могут обязать вести локальный мониторинг окружающей среды за свой счет. Это и другие предложения будут направлены в адрес Министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках резолюции встречи специалистов по мониторингу атмосферного воздуха, которая прошла в Санкт-Петербурге 27−28 февраля.

Ян Брейгель Младший. Аллегория четырех стихий. Вода, Воздух, Огонь и Земля (фрагмент). 1630-е

Участниками мероприятия стали представители российских городов, а также Германии, Финляндии, Японии. «Далеко не во всех регионах есть системы мониторинга воздуха, воды, почв, зеленых насаждений. Наша встреча стала колоссальным вкладом в обмен опытом между российскими и зарубежными коллегами», — отметит заместитель председателя комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Иван Серебрицкий.

Предложение включить контроль за состоянием окружающей среды в обязанности предприятий внес директор Института проблем мониторинга окружающей среды Владимир Булгаков. Специалист рассказал, что такая тенденция давно существует в странах Запада: предприятия самостоятельно выполняют мониторинг окружающей среды, за свой счет и в режиме on-line, после чего данные поступают в единую информационную систему.

Экспертов беспокоит и отсутствие механизмов воздействия на предприятия, которые вносят существенный вклад в загрязнение атмосферы. В законодательстве РФ нет документа, который позволил бы считать данные мониторинга легитимными. Сейчас для наказания предприятия-загрязнителя нужно зафиксировать нарушение на источнике выброса. Результаты мониторинга могут помочь установить нарушителя уже после первичного выброса загрязняющих веществ.

Оценить, как тот или иной запах наносит вред здоровью населения, сложно. Но возможно — считает представитель НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени А.Н.Сысина Мигмар Пинигин. «Запах не несет непосредственного вреда, но может вызывать отрицательное психологическое отношение и возбуждать негативные эмоции населения. Нами подготовлены предложения, как дать оценку запаху и ввести его как критерий в нормативные документы», — рассказал Пинигин.

Основной вклад в загрязнение воздуха в Петербурге вносят предприятия энергетического комплекса, автотранспорт и водный транспорт. Самым загрязненным воздухом дышат Выборгский, Кировский, Приморский, Невский и Колпинский районы Санкт-Петербурга. По данным замеров, 73 процента общего атмосферного загрязнения производят промышленные объекты в этих зонах. Основной «вклад» в эти выбросы вносят объекты теплоэнергетики.

Тем не менее, как сообщает городской комитет по природопользованию, превышений уровня среднегодовых значений предельно-допустимых концентраций в Петербурге за последние десять лет не фиксировалось.