Чебоксары, 28 февраля, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Январь 2017 года в Чувашии «характеризуется снижением экономической активности в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на потребительском рынке». Об этом говорится в информации о предварительных итогах социально-экономического развития республики, опубликованной на сайте Минэкономразвития Чувашии.

Cap.ru Данные Минэкономразвития Чувашии

Промпроизводство. Индекс промышленного производства в январе составил 96,6%, в том числе по обрабатывающим производствам — 95,4%. В министерстве поясняют, что прирост индекса промпроизводства по 11 видам экономической деятельности «не смог перекрыть сокращение объемов в производстве пищевых продуктов, электронных и оптических изделий, электрического оборудования», на долю которых в промышленности приходится более 42%.

По данным Минэкономразвития Чувашии, в производстве пищевых продуктов на снижение индекса (86,7%) оказало влияние сокращение переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции (до 69,7%), производства молочной продукции (до 78,8%). В производстве электронных и оптических изделий индекс составил 38,6% «за счет сокращения объемов производств в ООО «Хевел», обусловленного модернизацией производственной линии». «Предприятие планирует завершение технического перевооружения и запуск промышленного производства модулей в апреле 2017 года с выходом завода на проектную мощность в июле 2017 года», — заверяют в министерстве. По данным Минэкономики, в производстве электрического оборудования на снижение индекса оказало влияние сокращение объемов производства в ООО «ИЗВА», ООО НПП «Экра».

В то же время, индекс в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил 119,3% и обеспечен за счет увеличения объемов в ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». В производстве химических веществ и химических продуктов рост составил 113% и обеспечен за счет увеличения объемов в филиале ЗАО Фирма «Август» «ВЗСП», ПАО «Химпром», ЗАО «ДюПон Химпром» и АО «Перкарбонат». В производстве прочих транспортных средств и оборудования рост произошёл за счет увеличения объемов производства, а также роста цен на продукцию в АО «Элара».

«Улучшение ситуации в промышленном комплексе республике по данным опроса предприятий ожидается в I квартале 2017 года. По оценке, в 2017 году индекс промышленного производства составит 102,7%», — полагают в министерстве.

Внешнеторговый оборот. В январе 2017 года внешнеторговый оборот Чувашии (без учета стран-участников Евразийского экономического сообщества) составил $17,1 млн (120% к соответствующему периоду 2016 года), в том числе экспорт — $3,6 млн (110%), импорт — $13,5 млн (122,9%).

Сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе 2017 года составил более 1,5 млрд рублей. Это на 6,7% ниже по сравнению с январем 2016 года. Падение связано снижением производства скота и птицы.

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«В январе 2017 года производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 8,3 тыс. тонн, что на 25,6% меньше по сравнению с январем 2016 года, в сельскохозяйственных организациях — на 22,6%, что обусловлено снижением поголовья птицы на 17% из-за приостановления производства в ООО «Птицефабрика «Акашевская» и ОАО «Чувашский бройлер», на долю которых в соответствующем периоде прошлого года приходилось около 33,5% общего объёма производства птицефабрик», — говорится, в частности, в сообщении.

Строительство. Объём жилищного строительства по сравнению с январем 2016 года сократился на 36,3%, введено 16 тыс. кв. метров. Власти рассчитывают, что в 2017 году общая площадь введенного жилья возрастёт на 0,8% по сравнению с 2016 годом и достигнет 630 тыс. кв. метров.

В январе 2017 года выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на сумму 1,1 млрд рублей, или 74,9% к соответствующему периоду 2016 года. По оценке, в январе-феврале «глубина падения замедлится» и составит 82,3%. Ожидается, что к концу года рост объемов выполненных строительных работ составит 35 млрд рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

Розничная торговля. На таком же уровне министерством прогнозируется в 2017 году оборот розничной торговли, который в январе 2017 года составил 11 млрд рублей, или 97,9% к январю 2016 года. «Следует отметить, что наметилась тенденция сокращения глубины спада по сравнению с 2016 годом (94%). В январе 2017 года увеличился спрос потребителей на товары и услуги на розничных рынках и ярмарках. Доля продажи товаров на объектах торговли рыночного формата составила 5,1%, тогда как в январе 2016 года она составляла 4,6% и сохранялась на этом уровне в течение 2016 года», — отмечается в документе.

Инфляция. По данным Минэкономразвития республики, в январе инфляция в Чувашии составила 0,5% и сложилась ниже среднероссийского показателя (по России — 0,6%). По оценке чиновников, в феврале 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги составит 100,7% — 100,9%. В целом инфляция в 2017 году (декабрь к декабрю) оценивается на уровне 104,4−105,5% (в 2016 году было 104,1%)

Средняя зарплата. В Министерстве экономике полагают, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе достигнет 21 720 рублей (107% к январю 2016 года); за 2017 год — 24 320 рублей (107% к 2016 году). Реальная заработная плата, по оценочным расчётам, за указанные периоды составит соответственно 103,2% и 101,4%.

Долги по зарплате. Просроченная задолженность по заработной плате на 1 февраля 2017 года составила 16,5 млн рублей и снизилась за январь на 49,9 млн рублей (или на 75,1%). По данным региональных властей, в январе полностью погашена задолженность по заработной плате в 3 организациях на сумму 46,8 млн рублей. В общем объеме долгов задолженность по организациям, находящимся в процессе конкурсного производства, составила 14,8 млн рублей (или 89,5%).

Безработица. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Чувашской Республике на 1 февраля 2017 года составила 5365 человек, уровень зарегистрированной безработицы — 0,8%. По данным Минтруда Чувашии, средний уровень оплаты труда по всем имеющимся вакансиям (свыше 15,1 тыс. единиц) составил 17,8 тыс. рублей.