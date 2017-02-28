Красногорск, 28 февраля, 2017, 21:30 — ИА Регнум. В новых школах, которые сейчас возводятся в Московской области, не будет «прямоугольных классов», заявила 28 февраля в эфире «Радио 1» министр образования Московской области Марина Захарова.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

По ее словам, школы, которые стоят в Подмосковье, отвечают самым современным требованиям к образовательному процессу: «В школах, которые мы планируем и строим сегодня, могут быть и атриумы, и легковозводимые перегородки, и даже другое пространство рекреаций. Также мебель и оборудование в такие школы закупается совсем другое. Так что теперь всё будет зависеть от самого учителя и его составления рабочей программы и плана урока».

Она подчеркнула, что здания возводятся как раз с учётом тех требований, о которых говорила в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Напомним, 27 февраля она заявила, что пришло время отказаться от прямоугольных классов в российских школах и от традиционной расстановки парт. По мнению вице-премьера, учитель не должен стоять у доски, школам нужна иная форма работы.