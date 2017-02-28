Санкт-Петербург, 28 февраля, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Жители, недовольные предлагаемыми поправками в Генеральный план Санкт-Петербурга в связи с проектом Восточного скоростного диаметра (ВСД), потребовали у властей найти средства, чтобы выбрать другой маршрут скоростной трассы. Например, пустить ее по территории исправительной колонии, которую ранее планировалось переселить. Об этом петербуржцы заявили во время общественных слушаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Схема будущей трассы ВСД

Обитатели жилого комплекса «Ладожский парк» на 15 тыс. человек обеспокоены тем, что в перспективе ВСД может пройти под их окнами, что грозит постоянным шумом и ухудшением экологии. ВСД будет широкополосной трассой с мостом через Неву и развязкой с Кольцевой автодорогой в районе Кудрово. При этом ранее существовали другие варианты прохода магистрали: вдоль улицы Кржижановского с непосредственным примыканием к КАД, и вдоль Бокситогорской улицы с подключением к транспортной развязке Шафировского и Индустриального проспектов.

«На территории Невского района трасса поменяла свое направление. Это связано, в основном, с невозможностью выноса федеральных объектов, — заявила на слушаниях главный специалист НИПЦ Генплана Петербурга Анна Средина, — раньше она шла вдоль железной дороги, но изменилась ситуация за последние годы».

Жители не дали ей изъясняться столь витиевато, закричав с мест: «Что случилось?». «Были планы по вынесению колонии (ИК-7 «Яблоневка» расположена на улице Латышских Стрелков — прим.ред.), но сейчас это не осуществилось, и мы не в состоянии пройти между железной дорогой и колонией №7», — пояснила Средина.

Петербуржцы потребовали, если у ФСИН на перенос колонии нет денег, то нужно выделить их из городского бюджета. Но их одернули, пояснив, что на федеральные объекты, каковым является колония, город тратиться не может. «Сейчас нам говорят, что не могут убрать эту колонию. Ребята, а у меня вопрос: заключенные, получается, важнее, чем 15 тысяч жителей города?» — возмутилась пожилая жительница «Ладожского парка».

Начальник отдела реализации и мониторинга Генплана Александр Мюльберг пытался убедить петербуржцев, что ВСД пройдет не «по жилой зоне», как настаивали они, а всего лишь «вдоль жилой зоны», причем не вдоль всех 15-ти домов, так как рядом с трассой окажутся лишь несколько из них. Эти замечания были встречены криками «Неправда!».

«Дело в том, что такая трассировка не задевает существующие дома», — попыталась заметить Анна Средина, что вызвало бурный хохот и аплодисменты в зале. Пришедшие также потребовали ответа, собираются ли власти компенсировать жителям 1,5-миллионные потери в стоимости приобретенных квартир, так как их собственность существенно подешевеет после появления вдоль домов скоростной трассы. Один из жильцов подсчитал, что для компенсации всем городской казне придется заплатить около 9 млрд рублей.

Кроме того, как обратили внимание жители, перенос ИК-7 ранее также считался необходимым для строительства второго выхода из станции метро «Ладожская» и разворотного кольца у Ладожского вокзала. Впрочем, отметили граждане, это бурно обсуждалось в 2011 году, в частности, с бывшим прокурором Петербурга и вице-губернатором Метельским, из всех чиновников сейчас «в живых остался лишь губернатор Полтавченко, остальные почили в бою».

«Нам говорят, что выбрана такая трассировка, потому что нужно развязать Кудрово. Почему развязывать городской район нужно, простите меня, концессионным объектом, который по определению будет платным? Какие участки будут платными? Я понимаю, вы нам сказали, что этого еще никто не решил. Опыт ЗСД показал, что всё. Предлагаем рассмотреть вариант ухода от Ладожского вокзала с созданием удобной транспортной развязки вдоль промзоны с замыканием на развязку Индустриальный-Шафировский, а также достроить улицу Ворошилова до Кольцевой дороги с выездом, которая частично развяжет Невский район. Сейчас нам предлагают магистраль в стиле «скелет динозавра», как теперь принято, которая ухудшает вид, экологию, и которую мы, к тому же, строим за свои деньги, потому что она будет платной. Вы говорите, что с федеральными структурами (ФСИН — прим.ред.) и собственниками асфальто-бетонного завода невозможно согласовать вопрос, но тогда зачем вы здесь находитесь, вы кого представляете?» — обратился один из жителей к Мюльбергу.

Внезапно в зале появился депутат Заксобрания от «Единой России» Игорь Высоцкий, он громогласно объявил, что на улице Ворошилова у него расположена приемная, так что присутствующие для него «дороже, наверное, что кто-либо еще», так как они его избиратели. «Но разговаривать надо конструктивно. Это всё еще не значит, что завтра Генплан. Генплан — это закон Петербурга, сначала будет работать комиссия во главе с вице-губернатором Албиным, дальше — комиссия в Заксобрании. Я вопрос беру на контроль», — сказал Высоцкий, обещая «не слезать» с чиновников с утра до вечера. Впрочем, один из жителей заметил, что, «зная порядки Вячеслава Макарова», спикера парламента, общественные слушания — единственное препятствие перед нежелательным проектом, на Заксобрание рассчитывать нет смысла.

«Никто не принял окончательного решения, будут учтены мнения всех, кто собрался, не нужно настраивать людей, будто всё, конец, похоронили наши дома», — призвал Мюльберг к благоразумию. Он обещал, что все предложения будут внесены в протокол, представлены правительству города, которое наверняка обратит внимание на мнение жителей.

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Напомним, о возможном строительстве Восточного полукольца, или диаметра, стало известно летом 2016 года. Изначально предполагалось, что трасса должна начаться от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, пройти в полосе отвода северного железнодорожного полукольца и подключиться к КАД в районе деревни Кудрово. В дальнейшем будет предусмотрена возможность продолжения Широтной магистрали по территории Ленобласти до Мурманского шоссе, что позволит разгрузить участок КАД и Мурманского шоссе на входе в город. Проект намерены реализовать по схеме концессии или государственно-частного партнерства.