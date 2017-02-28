Чебоксары, 28 февраля, 2017, 21:08 — ИА Регнум. В Чувашии в январе 2017 года объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе 2017 года составил более 1,5 млрд рублей. Это на 6,7% ниже по сравнению с январем 2016 года. Падение связано снижением производства скота и птицы, говорится в информации о предварительных итогах социально-экономического развития республики, опубликованной на сайте Минэкономразвития Чувашии.

Cap.ru Данные Минэкономразвития Чувашии

«В январе 2017 года производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 8,3 тыс. тонн, что на 25,6% меньше по сравнению с январем 2016 года, в сельскохозяйственных организациях — на 22,6%, что обусловлено снижением поголовья птицы на 17% из-за приостановления производства в ООО «Птицефабрика «Акашевская» и ОАО «Чувашский бройлер», на долю которых в соответствующем периоде прошлого года приходилось около 33,5% общего объёма производства птицефабрик», — говорится, в частности, в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время в «Чувашском бройлере» поставлено на выращивание 496,7 тыс. голов птицы, первый забой произведен на прошлой неделе. На фабрике «Акашевская» поставлено на выращивание 52 тыс. голов птицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Чувашия выставляла на продажу 49% пакета акций «Чувашского бройлера», запросив 170 млн рублей. Пикантность ситуации придаёт тот факт, что до июня 2015 года предприятием руководил единоросс, депутат Госсовета Чувашии ВадимНиколаев, в настоящее время работающий сенатором.

Читайте также: Прокурора Чувашии «бросает в дрожь»: ситуация в регионе

А также: Чувашия хочет 170 млн рублей за проблемную птицефабрику

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 29,2 тыс. тонн (100,01% к январю 2016 года), яиц — 16,7 млн штук (111,4% к уровню января 2016 года).

По прогнозам Минэкономразвития Чувашии, индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в январе-феврале 2017 года составит 95%, по итогам 2017 года сложится на уровне 101,2−104%.