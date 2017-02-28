Киев, 28 февраля, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Народный депутат Украины Надежда Савченко прогнозирует, что действующая на Украине власть будет свергнута, как и режим четвертого президента Украины Виктора Януковича. Об этом Савченко заявила сегодня, 28 февраля, на брифинге в Киеве, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Три года майдану

«Чем больше будет нападок на тех людей, которые хотят что-то делать, тем больше у нас будет поддержки. В принципе, эту власть менять нужно, и пойдет она вслед за Януковичем. Пусть это будет призыв, призыв к людям думать и делать», — сказала Савченко.

Когда ее спросили, на каком уровне возможны заключения договоров по обмену пленными, она сказала: «Порошенко-Путин, а я с Захарченко».

Она также опровергла предательство национальных интересов Украины. «Мне очень стыдно за вас, потому что вы люди так говорите. Вы как-то сильно отделили депутатов от себя. Поверьте, депутаты — не Боги. Они такие же люди. Если они хотят казаться Богами, это вредит вам, если вы такие глупые, что в это верите. Вы каждый раз говорите: «Вы — депутат, официальная позиция». Вы 25 лет мучаетесь, вы идете на майданы и власть, которая приходит на вашей крови к корыту, не говорит, что-то был государственный переворот, а когда идете против нее, говорит, что это государственный переворот. Я такой же человек как и вы. Я хочу бороться за то, что и вы. Я так же могу умереть и так же не хочу бояться. И если вы считаете, что я должна быть такой же лицемерной, продажной падлой как все народные депутаты и при этом оглашать официальную позицию, то я не хочу. Голосуйте за таких выродков, которых вы считаете народными депутатами… Я считаю, что народные депутаты должны быть другими, из народна», — сказала Савченко.

Она также считает, что Красный Крест не способен решить проблему обмена пленных между ДНР и Украиной. «Я вам объясню, какие есть проблемы в работе с Красным Крестом. Это — очень медлительная организация, да, она мировая, она имеет высшую степень доверия в мире. Но она работает с родными в закрытом режиме. Она не разглашает информацию. В наше время засекречивание информации вредит людям, потому что чем больше мы поднимаем вокруг этого видимости, чем больше люди видят, тем больше они помнят и тем сильнее они борются. Поэтому я считаю, что сейчас Красный Крест не будет достаточно эффективной организацией, которая может сделать это», — считает Савченко.

«Каждый раз украинским волонтерам делают много преград, чтобы пропустить их через линию фронта. Очень много, несмотря на то, что эти люди не боятся, они готовы рисковать… Когда говорят, что Савченко была обеспечена полная безопасность, откуда вы это можете знать? Пуля она не думает куда лететь. И снаряды делают большие воронки. Мы будем рисковать, и мы понимаем, на что идем. Мы идем на это ради других и делаем», — заявила Савченко.

При этом Савченко отметила, что во время посещения украинских пленных в Донецке и Макеевке была в сопровождении конвоя ДНР. «Вы можете определить разницу между охраной и конвоем? У меня был конвой. Меня конвоировали по территории ДНР… Парни действительно держатся. Они молодцы, им очень трудно, некоторые из них сникли. Но они держатся, они верят. Они каждый раз слышат, что скоро их освободят. Я слышу об этом два года. Они никому не верят. У них есть два украинских телеканала — 1+1 и 5-й канал, они такие же лживые, как и российские. Поэтому узнать правду им очень сложно. Но веру у них никто и никогда не заберет. Они будут верить и надеяться, я верю, что они скоро будут дома. Они сидят третий год. Они давно отошли от побоев. Сейчас с ними обращаются как с заключенными. Они находятся в камерах. Камеры маленькие, сырые. Это понятно, это — тюрьма. Лучших условий там не бывает. Их выводят на час на прогулку, их выводят смотреть телевизор, их кормят, все», — добавила Савченко.

«Все парни, которые сидят в плену дали мне разрешение на разглашение информации. Это еще один ответ СБУ. На данное время я буду думать, какую информацию я могу открыть, а какую не могу открыть… Потому что я не общалась еще с родственниками пленных. Если родственники согласятся, тогда будем говорить. Я считаю, что человек, который не убивал наших солдат, не держала оружие в руках, таких людей там много. И они каждый день идут туда — сюда на работу и с работы. Эти люди имеют право прийти, если их родные есть в тюрьмах и посмотреть на своих родных, получить свидание. Мы живем в правовом государстве. А теперь что касается легализации (ДНР и ЛНР). Вы понимаете, что вам так забили головы, за эти три года именно позицией государственной власти и именно поэтому вы говорите мне, что я не говорю как народный депутат. Ну, если вы и дальше так хотите жить, я посмотрю, что вы запоете, когда ваши родные попадут в плен. Будете ли вы так же думать об этом», — задалась вопросом Савченко.

По ее словам, «между Россией и Украиной идет война». «Идет война с Россией… Мне было очень стыдно слышать от сепаратистов в ДНР, пусть вы их так называете, это коллаборанты. Они говорили, что едят конфетки Рошен, у них в Донецке они продаются, и очень вкусные. Вот это легализация. Вы перекручиваете все понятия. У нас война с Россией. Говоря слова «сепаратист» и «терроризм» мы подчеркиваем, что у нас внутренняя проблема, потому что три года мы боремся с «террористами» соседнего государства. Получается, что у нас не работают ни СБУ, ни какие-либо спецслужбы. У нас война с Россией, это надо признать и назвать вещи правильными именами», — призвала Савченко.

«Говорить напрямую с Путиным — это работа президента», — сказала Савченко в ответ на обвинения в ведении прямых переговоров с главой ДНР Александром Захарченко.

Напомним, в 2014 году четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростовскую область РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова назвала неприемлемыми предложения народного депутата Надежды Савченко по обмену пленными. «Те предложения, которые Надежда озвучивала через интернет и СМИ, они неприемлемы в данном случае», — сказала Морозова. По ее словам, Украина готова передать ДНР 250 пленных, хотя по спискам, подтвержденным Киевом, их 475. «Это официально подтвержденные украинской стороной, поэтому мы настаиваем на выполнении шестого пункта минских соглашений («обмен всех на всех»), чем быстрее, тем лучше», — заявила Морозова. В то же время она рассказала, что в колонии, которую посетила Савченко, находится 34 человека, а всего их 41. «Остальные обвиняются по другим статьям и находятся либо в СИЗО, либо в других колониях», — добавила Морозова.