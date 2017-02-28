Калуга, 28 февраля, 2017, 20:53 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Калужской области Александр Авдеев 28 февраля заявил о необходимости сохранения Центрального рынка в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Torgkaluga.ru Депутат Госдумы Александр Авдеев и Андрей Морозов

«Я за сохранение рынка. Исторически и повсеместно, в том числе и в других развитых странах, рынки располагаются в удобных и доступных для населения местах. У нас в городе нет другого места, куда бы сходилось сразу 17 маршрутов из всех районов города», — сказал Авдеев.

Что касается необходимости создания детского досугового семейного центра, то он, по мнению депутата, вполне мог бы расположиться в готовом пустующем здании кинотеатра «Центральный».

Заявление депутата Госдумы по поводу сохранения калужского рынка написал на сайте «Центральный рынок Калуги» руководитель калужского регионального отделениям «ОПОРА России» Андрей Морозов: «Полностью согласен с мнением Александра Александровича. Этот человек всегда отличается здравыми и четкими рассуждениями и аргументированными предложениями. Ряду калужских чиновников и городских депутатов есть чему у него поучиться».

Напомним, до избрания в Госдуму РФ Александр Авдеев работал заместителем губернатора Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на месте калужского Центрального рынка на улице Кирова планируется построить космопарк с детским центром. Идея ликвидации Центрального городского рынка Калуги несколько лет назад была публично озвучена губернатором области Анатолием Артамоновым. Тогда губернатор предложил городским властям вместо рынка оборудовать некий дендропарк, с ориентировочной стоимостью строительства 800 млн рублей. Предприниматели старались призвать местные власти ко взвешенному подходу в решении столь болезненного экономического и социального вопроса в условиях, когда каждая бюджетная копейка должна быть на счету. Однако городская власть к их доводам не прислушалась. Предприниматели обратились в городскую Думу не столько за помощью, сколько за объяснением происшедшего, но большинство депутатов городской Думы, в том числе ее председатель Александр Иванов, отказались принять участие в диалоге с предпринимателями и даже не вышли к ним.

Тогда калужские предприниматели обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину по поводу ликвидации в областном центре Центрального рынка. Не помогли им отстоять Центральный рынок на улице Кирова в Калуге и публичные обращения к президенту Чеченской республики Рамзану Кадырову и в Общественную палату РФ.

Впрочем, в городской управе на уступки торговцам не пошли, да и прокуратура признала действия чиновников по рынку законными. В итоге более 4 тысяч человек в одночасье остались без работы и средств к существованию.