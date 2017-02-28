Санкт-Петербург, 28 февраля, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Генеральным директором завода Nissan в Санкт-Петербурге и вице-президентом ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» назначен Игорь Бойцов, бывший руководитель завода завода Renault в России. Об этом сообщила пресс-служба компании Nissan сегодня, 28 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Nissan.ru Игорь Бойцов

Игорь Бойцов займет должность вице-президента и генерального директора завода Nissan в Санкт-Петербурге 1 марта и будет находиться в непосредственном подчинении у Колина Лоутера, старшего вице-президента по производству, управлению поставками и закупками Nissan в Европе.

На посту генерального директора завода Nissan в Петербурге Игорь Бойцов сменит Дмитрия Михайлова, который, в свою очередь, перейдет на должность вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей Группы «АвтоВАЗ».

Дмитрий Михайлов работал в Nissan с мая 2007 году на должности директора по производству. Пост генерального директора завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге Михайлов занимал с апреля 2010 года.

На протяжение этих лет Дмитрий Михайлов курировал производство и сборку 13-ти моделей бренда Nissan. За этот период завод дважды получил глобальную награду Nissan за качество выпускаемой продукции среди всех производств компании в мире (Nissan Quality Award) — в 2012 и 2014 гг.

Напомним, компания Nissan работает в России с 2004 года. Продажи Nissan на российском рынке в 2016 году составили 70,5 тыс. автомобилей, среди которых около 36 тыс. были произведены на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. На предприятии производят такие модели как X-Trail, Qashqai, Murano и Pathfinder. Доля рынка Nissan в России в 2016 году составила 4,9%.