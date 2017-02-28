Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по санкциям в отношении законного правительства Сирии, сообщает AFP.

Beshr Abdulhadi Сирия

Проект резолюции, предложенный Вашингтоном, Лондоном и Парижем, поддержали девять членов Совета безопасности ООН, трое воздержались, а еще трое проголосовали против, включая Россию.

Документ предполагал введение санкций против всех причастных к применению отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии не дожидаясь окончания расследования случаев химических атак представителями международных организаций.

США, Лондон и Париж в проекте резолюции исходили из односторонних свидетельств сирийских незаконных вооруженных формирований и фактически перекладывали всю вину на официальный Дамаск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН 28 февраля планировал проголосовать по проекту резолюции о санкциях в отношении причастных к химическим атакам в Сирии. Проект резолюции внесли Франция и Великобритания в декабре 2016 года. В январе 2017 года документ был несколько исправлен и дополнен.

Напомним, 24 февраля заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявлял о намерении России воспользоваться правом вето при голосовании по проекту данной резолюции.