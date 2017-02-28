Москва, 28 февраля, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал быть готовыми к тому, что в условиях санкции России придется жить «неопределённо долго». Об этом Медведев заявил в интервью телепрограмме «Вести в субботу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Премьер

«По поводу санкций неоднократно высказывался. Мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределённо долго. Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют», — сказал Медведев.

Напомним, в конце января этого года Медведев заявил, что не стоит ждать антироссийских санкций, а также призвал аграриев использовать сложившуюся ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США после избрания президентом Дональда Трампа, Демократическая партия и часть Республиканской партии собираются запретить президенту отменять антироссийские санкции без согласия Конгресса.