Кишинёв, 28 февраля, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Ряд винодельческих предприятий Молдавии смогут возобновить поставки продукции в Россию по итогам их посещения специалистами Роспотребнадзора. Об этом заявила РИА «Новости» глава ведомства Анна Попова.

Wineofmoldova.com Молдавский виноград

«Преимущественное количество предприятий из 13 обследованных смогут поставлять свою продукцию на российский рынок после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации», — рассказала Попова.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2013 года Роспотребнадзор полностью прекратил импорт в Россию молдавской алкогольной продукции из-за ее несоответствия требованиям безопасности. В марте 2014 года Роспотребнадзор вывел из-под действия эмбарго отдельные винодельческие предприятия Гагаузии, где на референдуме 2 февраля 2014 года более 97% проголосовавших высказались за интеграцию в Таможенный союз. Власти Молдавии, которая остается под действием «винного эмбарго», тогда назвали решение Роспотребнадзора «политическим».