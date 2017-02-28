Кишинёв, 28 февраля, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон представил 28 февраля подготовленный им законопроект о расширении президентских полномочий. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон предлагает наделить главу государства дополнительными возможностями для роспуска парламента.

Enrique Cespedes

Это, по словам Додона, «добавит равновесия между ветвями власти» и позволит реализовать желание большинства граждан о роспуске нынешнего законодательного органа и организации досрочных парламентских выборов.

Свой законопроект Додон уже направил председателю парлалмента Андриану Канду. В случае отказа депутатов поддержать инициативу Додон обещает вынести ее на референдум.

В свою очередь Канду назвал проект Додона ультимативной попыткой «подчинить парламент» или, по крайней мере, «обратить на себя внимание». «В своем желании подчинить депутатов Додон ошибочно считает меня почтальоном, передающим парламенту сообщения», — отметил Канду, предложив Додону напрямую обратиться к депутатам.

ИА REGNUM отмечает, что президент Молдавии обладает декоративными полномочиями, в то время как реальная власть находится в руках правительства и парламента, которые в настоящее время контролируются лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и декларируют «проевропейский» курс.

Президент имеет право инициировать консультативный референдум, результаты которого не имеют прямой юридической силы.