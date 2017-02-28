Москва, 28 февраля, 2017, 20:12 — ИА Регнум. На юге Москвы в бирюлевской промышленной зоне были обнаружены два львенка. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает телеканал НТВ.

Цитата из м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песню». Реж. Инесса Ковалевская. 1974. СССР Львёнок

Сообщается, что двух маленьких хищников обнаружили на 3-й Никопольской улице в нежилых помещениях в ходе патрулирования столичных промышленных зон.

Возраст львят — примерно пять-шесть месяцев. Никаких документов на львят нет.

Инспекторы намерены передать детенышей в центр передержки диких животных. С какой целью и в каких условиях содержались львята не уточняется.

На месте обнаружения животных работает следственно-оперативная группа полиции. ПО факту обнаружения львят проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.