Вашингтон, 28 февраля, 2017, 19:56 — ИА Регнум. В США три сорта генетически модифицированного картофеля, способного противостоять грибковому заболеванию фитофторозу, признаны безопасными для окружающей среды и пригодными для употребления в пищу, сообщает 28 февраля Associated Press.

Грант Вуд. Ужин для молотильщиков (фрагмент). 1934

Представители компании J.R. Simplot сообщили, что данные сорта картофеля долго хранятся и обладают геном устойчивым к фитофторозу, грибковому заболеванию, которое может привести к потере до 70% урожая.

Устойчивость к фитофторозу позволит в два раза сократить объем фунгицидов, применяемых для борьбы с грибковыми заболеваниями.

Продовольственная компания J.R. Simplot получила разрешение от Агентства по охране окружающей среды и Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств на посев генетически модифицированного картофеля этой весной.