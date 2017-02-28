Бухарест, 28 февраля, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Возобновление предметного диалога между Россией и Румынией возможно лишь в том случае, если Москва «проявит уважение» к интересам Бухареста в сфере безопасности. Об этом заявил в интервью Ziare.com бывший министр иностранных дел Румынии Кристиан Диаконеску, комментируя продолжающуюся полемику в румынских СМИ вокруг встречи главы МИД Теодора Мелешкану с послом РФ в Бухаресте Валерием Кузьминым.

Dennis Jarvis Дворовый фасад замка Пелеш в Румынии

Румыно-российские отношения, по словам Дьяконеску, переживают сложный момент, когда необходимо проявить уважение к интересам безопасности обеих сторон. «Напряженность в двусторонних отношениях возникла в частности после ряда публичных заявлений Москвы, ставивших под сомнение фундаментальный стратегический выбор Румынии. От заявлений, касающихся противоракетного щита или территориальной целостности румынского государства, и до недавних угроз в адрес Румынии», — сказал он, судя по всему, имея в виду недавние заявления российской стороны о том, что Румыния после размещения на своей территории системы противоракетной обороны США является угрозой для РФ.

По мнению Дьяконеску, вызвавшее резонанс в румынских СМИ сообщение посла РФ Кузьмина об активизации диалога и перспективе подписания ряда соглашений, говорит о том, что дипломатическое ведомство РФ «сигнализирует об «оттепели» в двустороннем плане», и это «в принципе, является позитивным». «Однако нужно гораздо больше «содержания», чтобы зародить доверие между двумя странами. Никакие технические протоколы не заменят предметного диалога по согласованной повестке дня, соблюдающей интересы безопасности обеих сторон», — отметил политик.

Россия, по его словам, по-прежнему считает, что Румыния не имеет независимой внешней политики и отказывается вести «весомые» двусторонние переговоры по вопросам безопасности. «До тех пор, пока этот подход принципиально не изменится, любое развитие может быть ограничено лишь техническими областями. Конечно, дипломатические представительства продвигают проекты, чтобы найти точки соприкосновения, в рамках которых двусторонний диалог может принести результаты, но пока два государства не наладят мостов для сотрудничества по фундаментальным темам, по вопросам региональной и глобальной стабильности и безопасности, отношения будут развиваться в лучшем случае умеренно», — подвел итог Кристиан Диаконеску.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча главы МИД Румынии Теодора Мелешкану с послом России в Бухаресте Валерием Кузьминым ранее стала поводом для очередного всплеска антироссийской истерии в румынских СМИ. Румынские журналисты обратили внимание на то, что пресс-релизы о встрече румынского МИДа и посольства России отличаются по содержанию и тональности: румынское ведомство сделало упор на то, что Мелешкану попросил российскую сторону воздержаться от «неадекватной риторики» по поводу размещения в Румынии американской ПРО, в то время как в посольстве сообщили о возможности активизации диалога и нормализации отношений между двумя странами по самым различным направлениям.

После появления пресс-релиза посольства румынские СМИ разразились новостями с заголовками вроде «Посольство России объявляет о масштабной разморозке отношений с Румынией. О чем не сказал Мелешкану после встречи с Кузьминым» (цитата по ИА Hotnews).

Самому Мелешкану даже пришлось выступать с оправданиями на этот счет. Он заявил, что на встрече с Кузьминым не подписывал никакого протокола с посольством Российской Федерацией. «Речь идет об идеях, темах, которые посольство России хотело бы рассмотреть в предстоящий период», — сказал румынский министр.

Он добавил, что на встрече, которую он провел с Кузьминым, данные протоколы даже не обсуждались. «Есть определенные темы, которые посол России считает возможными для рассмотрения в будущем. (…) Они говорят в целом о темах, которые должны приниматься во внимание», — объяснил Мелешкану.