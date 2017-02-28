Тегеран, 28 февраля, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Военно-морские силы Ирана провели успешные испытания новых торпедных аппаратов «Валь-фаджр», что в переводе означает «Рассвет», сообщает пресс-служба ВМС исламской республики Иран.

Irna.ir Торпеды «Валь-фаджр»

По официальным заявлениям, испытания проходили в рамках морских маневров под кодовым названием «Велайат 95». Пуски торпед из новых аппаратов были произведены со сверхмалых субмарин типа «Гадир», из районов находящихся в 100 км от берега. По сообщениям пресс-службы иранского флота, надводные цели были успешно поражены.

Напомним, 27 февраля 2017 года, министр обороны Ирана Хосейн Дехган официально сообщил об успешных испытаниях новой модификации крылатой ракеты морского базирования «Насир» и успешных испытательных пусках противокорабельной управляемой ракеты с лазерной системой наведения «Дехлавие».

Морские маневры ВМС Ирана под кодовым названием «Велайат 95» начались 26 февраля и продлятся до 28 февраля включительно. Маневры иранского военно-морского флота проходят в Ормузском проливе, Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана. В учениях принимают участие надводные корабли, подводные лодки и морская авиация.