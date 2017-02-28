Москва, 28 февраля, 2017, 19:40 — ИА Регнум. В центре Москвы загорелся особняк, построенный в XVIII веке. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москва.

Mchs.ru Пожар в особняке по адресу: Дашков переулок, 7

Сообщается, что пожар произошел в особняке по адресу: Дашков переулок, 7.

Известно, что здание находится на реконструкции. Пожар произошел на первом и втором этажах особняка.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.