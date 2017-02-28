В Москве горит особняк XVIII века
Москва, 28 февраля, 2017, 19:40 — ИА Регнум. В центре Москвы загорелся особняк, построенный в XVIII веке. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москва.
Mchs.ru
Пожар в особняке по адресу: Дашков переулок, 7
Сообщается, что пожар произошел в особняке по адресу: Дашков переулок, 7.
Известно, что здание находится на реконструкции. Пожар произошел на первом и втором этажах особняка.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС
Информация о жертвах или пострадавших не поступала.