Киров, 28 февраля, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Виновной в том, что на одной из улиц Кирова застряла скорая помощь с пациентом на борту, может быть признана управляющая компания «Вятка Уют», сообщили ИА REGNUM в администрации города

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Как сообщает портал «Вятка-на-Сети», машина скорой помощи, приехавшая на вызов к пожилой женщине, застряла в снегу около одной из многоэтажек на проспекте Строителей.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, что бригада врачей, посадив пациентку в салон авто, пытается вытолкнуть его из снега.

Водитель скорой вынужден выезжать задом, так как впереди дорогу преграждает большая яма. Самостоятельно вытолкать машину врачи не смогли и им пришлось звать на помощь случайных прохожих.

Днем позже глава администрации Кирова Александр Перескоков дал поручение отраслевым службам муниципалитета разобраться в ситуации и принять меры для привлечения к ответственности управляющей компании, в чьем ведении находится данная дворовая территория.

«Действительно, во дворе дома, о котором идет речь, а также в проезде между домами зафиксирована высокая колейность и наледь, — говорит инспектор территориального управления по Ленинскому району Игорь Хлопов. — Был составлен акт осмотра с фотографиями участка, на котором забуксовала машина скорой помощи».

В настоящее время документы в отношении управляющей компании «Вятка Уют», которая обслуживает этот микрорайон, будут переданы в Госжилинспекцию. Если факты ненадлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей подтвердятся, будет начато административное производство.

Тем временем за несколько дней до окончания зимыу кировской мэрии закончился контракт с основным подрядчиком, занимающимся вывозом снега с городских улиц — ООО «Спецавтохозяйство» (САХ).

Начальник городского управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков обещает, что уборка снега с улиц продолжится: «Для этого мы, во-первых, на 10% увеличили объем контракта, — по закону у нас есть такое право. Во-вторых, сегодня работы организуются и силами 7 других подрядчиков. В-третьих, будем привлекать дополнительные средства, в том числе за счет штрафных санкций к собственникам помещений и зданий, которые нарушают правила содержания прилегающих территорий».