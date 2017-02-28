Псков, 28 февраля, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в крупных городах Псковской области — Пскове и Великих Луках — будет применяться уже на ближайших выборах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, парламентарии сегодня, 28 февраля, большинством голосов внесли изменения в Избирательный кодекс Псковской области. Поправки были инициированы главой Пскова Иваном Цецерским.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Согласно новым нормам, при проведении выборов депутатов городских округов список кандидатов по единому избирательному округу будет состоять из общемуниципальной части и территориальных групп. В общемуниципальную часть смогут войти не менее одного и не более трёх кандидатов, в территориальную группу — минимум два, максимум три кандидата.

Такой принцип уже применяется на выборах в региональный парламент — Псковское областное собрание депутатов.

Иван Цецерский отметил, что поправки подразумевают пофамильное указание каждого кандидата по партийным спискам в территориальной группе, что позволит избирателю сделать свой прямой выбор.

Мнения парламентариев разделились, но при поддержке 27 голосов депутатов поправки в Избирательный кодекс Псковской области были приняты.

Планируется, что новые избирательные округа территориальная избирательная комиссия определит после того, как будут опубликованы внесённые изменения в Устав Пскова.

Напомним, этими поправками количество избираемых по партийным спискам депутатов Псковской городской думы сокращено с 13 до 10, при этом число одномандатников увеличено с 12 до 15.

Выборы депутатов городской думы Пскова по новой схеме пройдут уже в сентябре 2017 года.