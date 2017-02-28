Липецк, 28 февраля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы областного управления судебного департамента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и с использованием своего служебного положения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По версии следствия, подозреваемая вносила заведомо ложные сведения в зарплатные ведомости, по которым выплаты начислялись уже уволенным работникам судебных органов региона. Потом женщина меняла учетные данные на свои и своей матери, а затем отправляла измененные ведомости в филиалы в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Липецкомбанк». С 2013 по 2016 год женщина и ее мать незаконно получили более 1,7 млн рублей.

Сейчас идет расследование, которое находится под контролем прокуратуры области.