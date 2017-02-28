Москва, 28 февраля, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Организаторы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре текущего года, планируют отказаться от бумажных носителей информации и использовать цифровые, сообщают в пресс-службе фестиваля.

Russia2017.com Лица ВФМС-2017

«К нам приедет молодежь будущего, которую будут ждать достаточно прогрессивные технологии. Фестиваль планируется провести в формате paper less, то есть обойтись цифровыми технологиями и избавиться от необходимости вести записи на бумажном носителе», — приводит пресс-служба фестиваля слова директора Роспатриотцентра Ксении Разуваевой.

По ее словам, идея отказаться от использования бумаги «особенно актуальна, учитывая, что этот год объявлен Годом экологии в России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Ожидается, что участники фестиваля смогут посетить ряд российских городов, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также «развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие».

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