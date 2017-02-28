Калуга, 28 февраля, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 28 февраля принял участие в совещании с активом участковых избирательных комиссий. Собравшиеся подвели итоги работы за 2016 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На совещании.

На выборы депутатов Государственной думы 18 сентября 2016 года в областном центре на избирательные участки пришли 107,5 тысячи человек или 36,7% избирателей. Активность избирателей Калуги на парламентских выборах 2016 была выше аналогичного показателя на региональных и муниципальных выборах 2015 года.

В период подготовки и проведения выборов 2016 года в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы, ставящей под сомнение результаты волеизъявления граждан или итоги голосования. Отдельные случаи сообщений о процедурных нарушениях при голосовании, как правило, не находили своего подтверждения и были основаны на слабом знании избирательного законодательства.

В 2016 году был проведён цикл мероприятий, посвящённый 110-летию российского парламентаризма, велась масштабная работа по повышению правовой культуры и электоральной активности населения, в первую очередь молодых избирателей.

Отмечалась необходимость изменения границ избирательного участка №1125 в микрорайоне Бушмановка в связи с активной жилищной застройкой и решения коммунальных проблем избирательного участка №1111, расположенного в здании Калужского технологического колледжа.

«Одним из актуальных вопросов подготовки и проведения выборов является недостаточная электоральная активность наших избирателей, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Здесь необходимо находить резервы не только в работе участковых комиссий и в работе государственных и муниципальных структур, но и вовлекать в информационно-разъяснительную деятельность руководителей различных организаций, учреждений и предприятий, депутатский корпус, актив территориальных общин. Потому что выборы — общая для всех государственная задача, и от правового сознания нашего общества во многом зависит авторитет принимаемых решений».