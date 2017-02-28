Ярославль, 28 февраля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Ученики ярославских школ завоевали серебряные медали на Международной олимпиаде по математике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Участие в состязаниях, проходивших в Румынии, приняли 111 ребят из разных стран мира.

Yarregion.ru Победители олимпиады

В числе победителей — Георгий Вепрев из лицея № 2 города Рыбинска и Александр Токмачев из ярославской школы № 33. Право выступать в составе сборной России ребята получили благодаря победам на многих всероссийских олимпиадах и конкурсах. Одним из тренеров сборной России был ярославский профессор ЯрГУ им. П. Г. Демидова Владимир Дольников.

В 2014 году учащиеся региона становились победителями Всероссийской олимпиады школьников по математике, Всекитайской женской математической олимпиады, математической олимпиады в Сербии, Международной математической олимпиады в ЮАР. В 2015 году ярославцы вновь стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по математике, Всекитайской женской математической олимпиады, а также Болгарской национальной математической олимпиады. В 2016 году ярославская команда одержала победу в Кубке памяти А. Н. Колмогорова.