Радио REGNUM: второй выпуск за 28 февраля
Москва, 28 февраля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В ООН прокомментировали признание Москвой паспортов ДНР и ЛНР;
- Россия не просила и не просит США отменить санкции;
- Задача доступности мест в детсадах пока не выполнена;
- В Москве ребенок умер после отказа в госпитализации;
- Мэрия Южно-Сахалинска назвала маскировку аварийных бараков фальшбаннерами «комплексным благоустройством»;
- 78% жителей России одобряют введение продовольственных карточек.
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