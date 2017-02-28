Псков, 28 февраля, 2017, 17:31 — ИА Регнум. В Псковской области приостанавливается прием заявок от администраций муниципалитетов на газификацию жилых домов — подавая заявки, муниципалитеты рассчитывали на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование работ по газификации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, депутаты Псковского областного собрания сегодня, 28 февраля, большинством голосов внесли соответствующие изменения в областной закон о газификации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Газификация ни в к коей мере не останавливается. Благодаря объединенной региональной программе газификации региона появляется возможность включения дополнительных заявок от населения в рамках сотрудничества с «Газпромом». Мы можем привлекать средства специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, что позволит расширить возможности газификации наших граждан в рамках льготного технологического присоединения», — отметила председатель комитета Псковской области по тарифам и энергетике Елена Пилипенко.

По её словам, сейчас в реестре комитета зарегистрировано 54 заявки на подключение к газу (2049 домовладений), на реализацию которых требуется около 300 млн рублей.

«Все эти заявки будут исполнены на прежних условиях», — подчеркнула Пилипенко. По её словам, сейчас исполняются заявки, принятые в 2009 году. Она также заявила, что прорабатывается вопрос о получении федеральной субсидии по программе развития села в 2018 году.

Законопроект вызвал бурную дискуссию, категорически против такого подхода выступили депутаты от оппозиции. Анатолий Копосов (КПРФ) заявил, что «принимая такие законы, мы забудем о газификации сельских населенных пунктов» и отметил, что в регионе не газифицируются даже центры волостей. Депутатов от ЛДПР интересовали сроки возобновления приёма заявок. «Сложно сказать. Лучше подождать улучшения финансовой обстановки», — цитирует Елену Пилипенко «Псковская лента новостей».

Большинством голосов депутатов закон был принят сразу в двух чтениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день уровень газификации Псковской области составляет 51,5%. Из 26 муниципальных образований области газифицированы 15, включая Псков и Великие Луки. Природный газ есть в 162 тысячах домовладений.