Киев, 28 февраля, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины планирует приобрести списанные военные корабли стран НАТО. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в эфире украинского «5 канала».

Pixabay.com Старый корабль

По словам Воронченко, страны — партнеры Украины из Североатлантического альянса рассматривают вопрос о продаже Украине списанных кораблей своих военно-морских сил как очень перспективный. Киев может получить эти списанные военные корабли по «определенным схемам оплаты».

«Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась, не могу называть страны, потому что не имею права, из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу», — сказал Воронченко.

По словам командующего, закупка старых боевых кораблей стран НАТО вполне может решить вопрос комплектования ВМС Украины, в особенности приобретение минно-трального комплекса.

Напомним, украинские Вооруженные силы уже два года приобретают старую военную технику стран НАТО, так как собственных производственных мощностей на Украине не хватает.