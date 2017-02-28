Москва, 28 февраля, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Размер социальных пенсий в стране с 1 апреля 2017 года проиндексируют на 1,5%, то есть на 129 рублей, он составит 8 774 рубля. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль и составит 12 343 рубля.

Одновременно средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 155 рублей — до 10 462 рублей.

При этом общие расходы на индексацию пенсий составят 545,3 млн рублей в месяц или около 5 млрд рублей до конца 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ пока не приняло решение по доиндексации страховых пенсий на 0,4% с 1 апреля 2017 года, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

С 1 февраля 2017 года пенсии проиндексированы на уровень инфляции, равный 5,4%. Между тем, в соответствии с федеральным законом, пенсии должны быть проиндексированы на 5,8%. В СМИ появилась информация о том, что правительство РФ с 1 апреля 2017 г. готовит дополнительный пересчет на 0,4%.