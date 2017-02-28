Социальные пенсии в России вырастут на 129 рублей с 1 апреля
Москва, 28 февраля, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Размер социальных пенсий в стране с 1 апреля 2017 года проиндексируют на 1,5%, то есть на 129 рублей, он составит 8 774 рубля. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль и составит 12 343 рубля.
Одновременно средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 155 рублей — до 10 462 рублей.
При этом общие расходы на индексацию пенсий составят 545,3 млн рублей в месяц или около 5 млрд рублей до конца 2017 года.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ пока не приняло решение по доиндексации страховых пенсий на 0,4% с 1 апреля 2017 года, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
С 1 февраля 2017 года пенсии проиндексированы на уровень инфляции, равный 5,4%. Между тем, в соответствии с федеральным законом, пенсии должны быть проиндексированы на 5,8%. В СМИ появилась информация о том, что правительство РФ с 1 апреля 2017 г. готовит дополнительный пересчет на 0,4%.