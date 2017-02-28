Краснодар, 28 февраля, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева опровергла информацию о том, что зарплата учителей в Ивановской области составляет семь тысяч рублей. Заявление об этом она сделала 28 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Норман Роквелл. День рождения учительницы. 1956

«Информация не подтвердилась, там зарплата 15 тысяч. Почему такая маленькая сумма — это касалось январских выплат и больших январских праздников», — цитирует ТАСС министра.

Ольга Васильева также сообщила журналистам, что сейчас «все нормализовалось», состоялся разговор с губернатором.

«Сейчас более или менее ровная ситуация. Это главная задача губернатора, и имеет значимость в министерстве», — подчеркнула Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с сотрудниками учреждений соцсферы учительница одной из малокомплектных школ из Комсомольского района Ивановской области сообщила, что с 1 января заработная плата учителей в ее школе резко снизилась — с 20 до 14 тыс. рублей, в другой школе, по ее словам, педагогам выплатили 7 тыс. рублей.

Тогда же с комментарием выступил региональный департамент образования. После заявления преподавателя в школах района была проведена оперативная проверка. По данным департамента, у одного из педагогов Октябрьской сельской школы в сентябре 2016 года заработная плата составила 19 тыс. 282 рубля, в октябре — 18 тыс. 282 рубля, в ноябре — 34 тыс. 066 рублей, в декабре — 34 тыс. 462 рубля. В январе в связи с невыплатой стимулирующей части заработной платы — 14 тыс. 411 рублей.

«Некоторое снижение заработной платы в январе происходит ежегодно и связано с объективными причинами: меньшее количество рабочих дней. Отсюда и зависимость размеров выплат стимулирующего характера. Поэтому январь не показателен для расчета средней заработной платы», — пояснила тогда руководитель облдепартамента образования Ольга Антонова.