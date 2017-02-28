Мурманск, 28 февраля, 2017, 16:50 — ИА Регнум.



Mil.ru Глубоководный спасательный аппарат АС-36

Экипаж спасательного аппарата АС-36 Северного флота провёл тренировку с погружением на дно Кольского залива. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, в течение двух дней на полигонах Северного флота в Кольском заливе спасатели отработали полный комплекс мероприятий по своему основному предназначению — оказанию помощи подводным лодкам, попавшим в аварийную ситуацию.

«Аппарат АС-36 был спущен на воду с борта спасательного судна «Михаил Рудницкий» в месте условного бедствия подводной лодки — тренировочном полигоне в Кольском заливе, где традиционно совершенствуют профессиональное мастерство водолазы и подводные спасатели, — пояснил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2-го ранга Андрей Лузик. — Экипаж АС-36 отработал элементы движения в надводном и подводном положении, выполнил поиск макета подводной лодки и произвёл посадку на комингс-площадку для условной эвакуации подводников».

По словам Лузика, упражнение по стыковке спасательного аппарата к макету проводилось на глубине свыше 50 метров. В общей сложности спасатели провели под водой более пяти часов.

«Успешная сдача курсовой задачи подтвердила высокий уровень подготовки экипажа АС-36, который регулярно принимает участие в учениях Северного флота по оказанию помощи экипажу подводной лодки, лежащей на грунте, — отметил представитель флота. — В прошлом году подобное учение проходило весной в Мотовском заливе Баренцева моря с дизель-электрической подводной лодкой «Владикавказ».

Напомним, разноплановые учения проходят на Северном флоте в разгар учебного года, который стартовал в Вооружённых силах РФ 1 декабря.

Ранее пилоты смешанного авиаполка Северного флота отработали навыки дозаправки в воздухе.