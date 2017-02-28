Манила, 28 февраля, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте принес свои извинения Германии за то, что не смог предотвратить убийство немецкого заложника исламистскими боевиками «Абу Сайяф», сообщает 28 февраля Associated Press.

Rasgo Бронеавтомобиль филиппинской армии

Дутерте заявил, что вооруженные силы Филиппин начнут массированное наступление на позиции экстремистов при поддержке авиации.

Напомним, гражданин ФРГ Юрген Густав Кантнер был обезглавлен боевиками на юге Филиппин 26 февраля после истечения срока выкупа. Канцлер Германии Ангела Меркель осудила убийство, назвав его «гнусным актом».

Боевики «Абу Сайяф» начали похищать моряков в пограничных водах между Малайзией, Индонезией и Филиппинами в начале прошлого года.

Лидер «Абу Сайяф» Иснилон Тотони Хапилон произнёс клятву верности лидеру ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакру аль-Багдади в 2014 году.