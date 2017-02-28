Москва, 28 февраля, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Росгвардия совместно с федеральными органами исполнительной власти и правительством РФ разрабатывает шесть проектов федеральных законов, три Указа президента РФ, 22 постановления и три распоряжения правительства Российской Федерации, сообщили в Росгвардии.

Rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

В 2017 году планируется подписание Указа президента РФ «Об утверждении Устава войск национальной гвардии Российской Федерации».

Также в Росгвардии работают над дополнениями к Федеральному закону «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», которые обеспечат выполнение социальных гарантий в отношении сотрудников МВД, переведенных на службу в Росгвардию. Законопроектом также предлагается усилить требования, предъявляемые к личному составу войск. В ведомстве разрабатывают изменения в федеральные законы, касающиеся вопросов занятости населения, пенсионного обеспечения, социальной поддержки ветеранов, оборота оружия и др.

Кроме того, Федеральная служба войск национальной гвардии готовит законопроект по ужесточению ответственности за несоблюдение правил антитеррористической защищённости на государственных объектах. Планируется, что подготовленный законопроект могут внести на рассмотрение в Госдуму РФ уже во время весенней сессии.

В ведомстве отметили, что в 2016 году в целях нормативно-правового регулирования служебно-боевой деятельности Росгвардии был издан 531 нормативный правовой акт: один Федеральный конституционный закон РФ, четыре Федеральных закона Российской Федерации, двадцать Указов президента РФ и др.