Нижний Новгород, 28 февраля, 2017, 16:26 — ИА Регнум.

Губернаторы Валерий Шанцев и Сергей Морозов подписали соглашение о сотрудничестве между Нижегородской и Ульяновской областями. Документы подписаны в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Александр Чепухин, пресс-секретарь, заместитель Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов и Валерий Шанцев на подписании соглашения между Ульяновской и Нижегородской областями

Соглашение касается развития торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей.

По словам Шанцева, на сегодня регионам необходимо находить формы и методы работы, которые позволят существенно ускорить темпы развития: «Сейчас такое время, когда надо учиться каждый день. Нам необходимо развивать все без исключения отрасли реального сектора экономики: люди должны получать новые условия работы, технологии, уровень производительности труда. Когда регионы дополняют друг друга — это очень хорошая форма сотрудничества».

Как сообщили в ульяновском облправительстве, в рамках соглашения на территориях регионов будут проводиться конференции, семинары, совещания, «круглые столы» по всем направлениям сотрудничества. Стороны будут работать над совместными проектами по стимулированию предпринимательской активности, созданию прогрессивных и инновационных производственных структур, организации деловых миссий и коммерческих презентаций.

Кроме того, соглашение касается взаимодействия в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта и многих других направлений деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27−28 февраля. В работе форума принимает председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Программа форума сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».