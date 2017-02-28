Киев, 28 февраля, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, каким образом она пересекла линию фронта и попала на территорию, контролируемую Донецкой народной республикой. Слова Савченко приводит сегодня, 28 февраля, телеканал «112.Украина».

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

Савченко заявила, что в Донбасс она смогла попасть по маршруту, которым возят контрабанду.

«Я переходила теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ. И в принципе это прекрасно знают и блокадники, которые сейчас блокируют торговлю на крови», — сказала Савченко.

Напомним, Савченко посетила колонию в Макеевке, где содержатся украинские военнопленные. Как только новость о том, что Савченко находится в Макеевке, появилась в СМИ, украинские силовики тут же открыли огонь по этому району из минометов и артиллерии.

Находясь в ДНР, Савченко обратилась к «нормандской четверке» с призывом ускорить процесс освобождения украинских военнопленных.

После визита в ДНР СБУ допросила Савченко.