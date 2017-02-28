Москва, 28 февраля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Валютный и нефтяной рынки замерли как будто в ожидании новостей: на сегодняшний вечер запланирован выход обновленного отчета Американского института нефти по запасам энергоносителей, а кроме того, Дональд Трамп выступит перед Конгрессом с замечаниями по реформе налоговой сферы. Несколько недель подряд индикатор запасов нефти активно рос, на прошлой неделе приостановил расширение, а рынок как не реагировал на него, так и не реагирует, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Если к этому первому из факторов нет особенных замечаний, то со вторым не все так просто. Комментарии Трампа способны придать ускорение доллару США, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону. Помня о том, что после 15 марта Соединенные Штаты больше не смогут занимать столько, сколько они тратят, инвесторы могут оценить сказанное американским президентом неоднозначно. От поведения доллара и будет зависеть нефтяная динамика и состояние сырьевых валют», — считает Бодрова.

«Техническая картина все еще оставляет для американской валюты вероятность прохода в область 55,50−56,50 руб., но на авансцену все-таки выходит фундаментальный драйвер, который и будет сейчас диктовать рынку направление движения», — полагает эксперт.

Добавим, российский рубль 28 февраля торгуется с едва заметным снижением в парах с иностранными валютами. За доллар США дают 58,01 руб. (+0,08%). Евро торгуется по 61,61 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на 1 марта составляют 57,96 руб. за американскую валюту и 61,38 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 3 и 13 копеек соответственно. Стоимость нефти незначительно сокращается. Баррель Brent торгуется по $56,26 (-0,3%).