Калуга, 24 февраля, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Трое работников одного из крупнейших калужских автозаводов были задержаны полицией при попытке вывезти с предприятия порядка 50 единиц автомобильных комплектующих. Об этом 24 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Калужской области Наталья Горохова.

Магритт Рене. Вор (фрагмент). 1927

По ее словам, двое из трех задержанных работали на автозаводе менеджерами среднего звена. Все подозреваемые в краже трудились на предприятии долгое время.

Выполняя заказ, злоумышленники обворовывали автомобильный завод, продукцию которого распределяли на небольшие партии и вывозили на служебных автомобилях.

В настоящее время следователями устанавливается ущерб, который нанесли заводу задержанные. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Максимальная санкция по данной статье — пять лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году полицейскими калужского региона было раскрыто 8 тысяч преступлений и установлено более 6 тысяч лиц, их совершивших. Использование в охране общественного порядка видеокамер и систем видеонаблюдения повлияло на снижение преступлений.