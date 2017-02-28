Ярославль, 28 февраля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. На февральских праздниках четырехлетний ребенок упал в реку в спортивном парке «Николина гора» в городе Тутаеве Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Проверка в парке «Николина гора»

Проверку ярославских горнолыжных курортов «Николина гора» и «Шакша» детский омбудсмен запланировал после случая в парке семейного отдыха «Забава», когда маленький мальчик упал с моста.

Представители департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике и Уполномоченный по правам ребенка провели выездную проверку горнолыжного курорта «Николина гора» в городе Тутаеве и выяснили, что 25 феврали при катании на сноутьюбе пострадал 4-х летний ребенок. После скатывания мальчик попал в реку Рыкуша, протекающую в непосредственной близости от горки для катания на сноутьюбах. В результате нахождения в холодной воде ребенок пострадал от переохлаждения и получил психологическую травму.

В ходе проверки у руководства парка были истребованы соответствующие документы, опрошены сотрудники парка, проведена фотофиксация места происшествия.

«Мы выяснили, что у речки было ограждение в виде сетки, но при чистке территории ее засыпало снегом и придавило к земле. Поэтому мы затребовали документы по технике безопасности и ответственных за нее. И возникает второй вопрос — где были ответственные за ребенка люди и почему они позволили ему свалиться в воду. Ответы на эти вопросы мы надеемся получить в ближайшее время, а пока ищем свидетелей происшедшего», — сказал региональный детский омбудсмен Михаил Крупин.