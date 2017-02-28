Чебоксары, 28 февраля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В Чебоксарах ямочный ремонт дорожной сети будет вестись в три смены, пункты весового контроля ожидает кадровая перезагрузка. Об этом заявил глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gcheb.cap.ru Ямочный ремонт в Чебоксарах

По словам директора АО «Дорэкс» Владимира Филиппова, в Чебоксарах круглосуточно ведется ямочный ремонт городских дорог, покрытие которых страдает не только от перепадов температур, но и от большегрузного транспорта. Все имеющиеся ресурсы задействованы максимально, сформированы 10 бригад дорожных рабочих: три бригады по подготовке основания, 7 бригад по укладке полотна, которые ремонтируют до 250 кв. метров дорог в сутки. При этом необходимо привести в порядок еще 3 тыс. кв. метров разрушенных магистралей.

Алексей Ладыков поручил АО «Дорэкс» и ответственным службам перейти на трёхсменный режим работы, увеличить производительность до 400 кв. метров в сутки. Глава администрации отметил, что немедленно приступить к выполнению своих обязательств по гарантийному ремонту должны и подрядные организации, чтобы полностью исключить бюджетные расходы. Было отмечено, что с 27 февраля заработал асфальтобетонный завод в д. Большие Катраси Чебоксарского района. Территориальная расположенность завода позволит производить заправку материалами в две смены — утром и вечером.

Ладыков также потребовал объяснений в ежегодной необходимости ремонта на Сугутском мосту, где в последние годы отмечается наихудшее качество дорожного полотна. В ответ Филиппов пояснил, что технология проведения ремонтных работ в 2012 году была соблюдена не в полном объеме, в связи с чем верхний слой асфальтобетонной смеси вылетает. Генподрядчиком ремонтных работ в прошлые годы являлся «Чувашавтодор», которое сейчас находится в процессе банкротства. По итогам 2016 года администрация Чебоксар выиграла у исполнителя четыре судебных процесса на общую сумму в 9 млн рублей. Исполнительные листы переданы конкурсному управляющему, заказчик в лице муниципалитета стоит в очереди на оплату взысканных средств.

Серьезные претензии глава администрации высказал заместителю директора по эксплуатации объектов внешнего благоустройства МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Андрею Грушанину, доложившему о якобы эффективной работе пунктов весового контроля. По словам, докладчика за 2016 год было выявлено всего 15 фактов нарушения весовых параметров, а за два месяца этого года — всего один факт нарушения на передвижных пунктах весового контроля в Чебоксарах. «Ежемесячно мы проверяем до 350 грузовых автомобилей, нарушений практически нет», — сказал Грушанин.

«Ваши ежедневные отчеты не соответствуют действительности. В день перевозятся тысячи тонн грузов, нарушения не выявляются, вы бездействуете! Погрязли, на мой взгляд, в коррупции вы и ваши сотрудники», — возмутился глава администрации, организовавший собственную дополнительную проверку. Начальник управления муниципального контроля Николай Каргин сообщил, что по результатам проверок установлены факты, когда контрольные пункты не осуществляли свою работу. «Система ГЛОНАСС, которая должна отслеживать машины, не работала. Выявлено, что не все грузовики взвешиваются, проезжая мимо контрольных постов», — пояснил Каргин.

Алексей Ладыков поручил «заменить людей» на пунктах весового контроля: «Нужно, чтобы транспорт с перегрузом не заезжал в город, не разрушал дороги и весовой контроль был жестким. Хорошие дороги — это, прежде всего, наша безопасность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чебоксарах на дорожное хозяйство направлено более 1,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней. В октябре 2016 город вошел в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» на период до 2025 года. И Чебоксары могут получить около 7 млрд рублей. В 2017 году финансирование составит около 700 млн рублей, что позволит сделать качественными и безопасными 27 км городских дорог.

В своём отчёте за 2016 год Алексей Ладыков сообщил, что администрация вынудила подрядчиков устранить дорожный брак за свой счёт. Таких повторных работ выполнено на 10 млн рублей. Для усиления контроля будет привлечён НИИ «Росдор» с передвижной диагностической лабораторией. В комиссию по приёмке выполненных работ, помимо специалистов, войдут представители ОНФ и другие активисты-общественники.

В 2016 году выполнена замена асфальтобетонного покрытия 16 участков улично-дорожной сети на сумму 170 млн рублей.